Non solo l’appello per aumentare il numero di squadre Usca per il monitoraggio dei malati Covid a domicilio, ma anche un timore: “Siamo preoccupati dal fatto che proprio in questi giorni stanno scadendo le quarantene di numerosi pazienti“. “La riammissione di tutte le persone messe in quarantena è basata su un criterio assolutamente generico e soprattutto la ripresa dell’attività lavorativa, avvenendo senza una verifica, espone a un reale pericolo di contagio, non soltanto in ambiente sanitario, con la possibilità di un secondo picco epidemico”. E’ quanto scrivono il sindaco di Milano Giuseppe Sala e oltre 100 sindaci della Città metropolitana in una lettera appello rivolta al direttore generale dell’Ats di Milano Walter Bergamaschi e all’assessore al Welfare della Regione Lombardia Giulio Gallera.

Fonte