Un 24enne, D.R., attualmente sottoposto al divieto di dimora a Palermo, è stato arrestato nel capoluogo siciliano dalla Polizia. Per gli investigatori è l’autore dei furti messi a segno negli ultimi giorni al Policlinico Paolo Giaccone. A fare scattare le indagini sono state le denunce dei medici della struttura ospedaliera. Martedì scorso un giovane si è presentato al pronto soccorso con una ferita al volto ed è stato condotto al reparto di Chirurgia plastica per la sutura della ferita. Una volta medicato e mentre era in attesa del referto medico, si è intrufolato negli spogliatoi del personale medico, impossessandosi di alcuni effetti personali. Un medico, però, lo ha sorpreso e lo ha riconosciuto come l’autore di un altro precedente furto all’interno dell’ospedale. Il ladro, però, è riuscito a fuggire calandosi attraverso un tubo da una finestra.

