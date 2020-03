Gli ospedali romani si preparano a rispondere all’emergenza Covid-19. Al Policlinico Gemelli da lunedì saranno pronti 21 posti di terapia intensiva e 28 posti di ricovero per la nuova struttura ‘Covid-19 Hospital 2’ alla Columbus. All’Ifo-Regina Elena c’è la disponibilità di ricoveri oncologici per la rete regionale e la disponibilità della presa in carico di un paziente dalla Lombardia. Al Policlinico Tor Vergata da giovedì ci saranno 8 posti letto in più dedicati ai casi Covid-19. Venerdì al San Camillo apre il reparto di sorveglianza Covid-19. Lo rende noto l’assessorato alla Sanità della Regione Lazio sui social.

