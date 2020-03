I disordini per le norme anti-diffusione del coronavirus che impongono la sospensione dei colloqui con i parenti arrivano anche nel carcere milanese di San Vittore: detenuti sono saliti sui tetti e gridano “Libertà, Libertà” e “Vergogna”, la polizia penitenziaria e le forze dell’ordine sono intervenute per sedare i disordini nei reparti e gli incendi in alcune celle del quinto braccio, con gli agenti entrati con scudi e manganelli. Dopo due ore i detenuti sono scesi dai tetti, ma la situazione all’interno del carcere resta delicata: il pm Alberto Nobili, responsabile dell’antiterrorismo milanese, arrivato con il questore Sergio Bracco, è entrato nel carcere per trattare con i detenuti.

Dalla strada adiacente al carcere si vedono carta e stracci a cui è stato dato fuoco attaccati alle grate di una finestra e getti d’acqua per contenere le fiamme. Sono almeno una quindicina i detenuti visibili sul tetto che urlano e alzano le braccia al cielo, buona parte con il cappuccio della felpa alzato, o il volto nascosto da una sciarpa. I vigili del fuoco sono entrati per spegnere gli incendi, ci sono anche reparti della Mobile. A dar vita alla protesta sono i detenuti de ‘La Nave’ il reparto modello riservato a chi soffre di forme di dipendenza. Persone che hanno scelto di seguire la strade del recupero. Creato nel 2002 al quarto e ultimo piano del terzo raggio della casa di reclusione nel centro della citta’, prevede celle aperte 12 ore al giorno e la programmazione di attivita’ psicoterapeutiche, lezioni sulla legalita’, corsi di musica, teatro e attivita’ sportive. Proprio da questa particolarita’ deriva il nome: una “Nave” per detenuti in transito verso una nuova vita.

Ieri disordini anche in altre carceri italiane, da Pavia a Modena.

