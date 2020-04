“Nello tsunami che abbiamo subito”, travolti da un’emergenza coronavirus che sembrava troppo lontana per sfiorarci e invece all’improvviso ci è entrata dentro casa, “molte cose non erano prevedibili”. Ma adesso c’è un’altra ‘onda anomala’ che non possiamo permetterci di non vedere perché “è sotto i nostri occhi”: è il “disastro psicologico” vissuto ogni giorno dai camici bianchi in prima linea. “Dobbiamo intervenire ora prima che sia troppo tardi”. A lanciare l’allarme è Gabriella Pravettoni, a capo della Divisione di Psicologia dell’Istituto europeo di oncologia (Ieo) di Milano: “Possiamo facilmente prevedere un imminente futuro – spiega l’esperta all’Adnkronos Salute – con operatori sanitari con forte burn-out e che avranno a che fare con una devastante Sindrome post traumatica da stress”. Quella dei reduci di guerra.

Fonte