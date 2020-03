Il Salone del Libro di Torino si arrende, come anticipato nei giorni scorsi da Repubblica, e rinvia l’edizione 2020 a data da destinarsi. La decisione è arrivata pochi minuti fa: “Il Salone anche quest’anno si farà e sarà una grande occasione di incontro tra autori, editori e lettori, ma in accordo con le istituzioni e i partner che collaborano in maniera essenziale alla sua organizzazione, oltre che con Lingotto Fiere, abbiamo valutato necessario e responsabile rimandare la manifestazione a una data che comunicheremo prima possibile”.

La kermesse non si terra quindi nelle date originariamente in programma, cioè dal 14 al 18 maggio. La decisione è arrivata dopo una riunione questa mattina con la Regione e la Città: “Si sono impegnati a collaborare pienamente all’obiettivo comune di realizzare il Salone in piena sicurezza e con l’entusiasmo di sempre – assicurano gli organizzatori – Continuiamo a lavorare e a monitorare attentamente l’evolversi della situazione in attesa delle disposizioni che verranno varate dopo il 3 aprile. Le nuove date verranno annunciate non appena sarà possibile una valutazione esaustiva degli scenari futuri. Siamo impegnati per poter continuare a essere un punto di riferimento di questa straordinaria comunità, il Salone del Libro deve prima di tutto garantire le condizioni di sicurezza e di salute del suo pubblico, dei suoi espositori e del personale che vi lavora”.

Nei giorni scorsi qualche editore già aveva comunicato la sua preferenza, in caso di spostamento, per il mese di settembre.

