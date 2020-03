Un modello matematico in grado di prevedere il trend della diffusione del coronavirus in Italia. “E’ uno strumento matematico virtuoso che aiuta a sfruttare il divario esistente tra le Regioni più colpite dal coronavirus e quelle meno toccate, per ottimizzare le risorse e scongiurare il collasso degli ospedali”. A parlare è Enrico Bucci, professore di Biologia presso la Temple University di Philadelphia, che insieme a Enzo Marinari, ordinario di Fisica Teorica dell’Università Sapienza di Roma, e a Giorgio Parisi, presidente dell’Accademia nazionale dei Lincei, hanno messo a punto lo studio.

