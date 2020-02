Oltre 2.500 cittadini cinesi di ritorno dalla Cina in Toscana? “Questa situazione non va lasciata allo spontaneismo: tutti coloro che tornano in Italia da aree della Cina toccate da focolai epidemici di Covid-19 devono essere attentamente monitorati”. Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Walter Ricciardi, professore ordinario di Igiene e medicina preventiva all’Università Cattolica di Roma e rappresentante dell’Italia nell’Executive Board dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). “Per essere precisi: se si arriva dall’estremo Nord del Paese, dove non sono stati registrati casi di infezione da nuovo coronavirus, il discorso è diverso. In tutti gli altri casi – sottolinea – occorre un attento monitoraggio“.

