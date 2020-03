“Le mascherina chirurgiche ai sani non servono a niente, il virus penetra attraverso la garza”. E’ un passaggio dell’intervento di Walter Ricciardi, membro dell’Oms e consigliere del governo, a Di Martedì. “Le mascherine di garza servono ad evitare ad esempio che cadano gocce di saliva del chirurgo. Non servono a proteggere i sani, ai sani non servono assolutamente a nulla. E’ solo una paranoia che la gente sana usa in maniera impropria. Esistono poi le mascherine FP2-FP3, che servono al personale sanitario e alle forze dell’ordine”, dice ancora. “La distanza di sicurezza è un metro”, afferma, smentendo quanto contenuto in uno studio cinese, ritirato, che faceva riferimento ad una distanza di 4 metri in alcune circostanze particolari.

Fonte