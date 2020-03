“E’ ancora troppo presto. Le misure di contenimento stanno ‘diminuendo l’aumento’ dei contagi, che si stabiilizzerà al nord e crescerà un po’ al centro-sud in questa settimana. Speriamo che tra 2-3 settimane diminuirà in tutta Italia”. Sono le parole di Walter Ricciardi, membro dell’Oms e consulente del governo. “E’ una battaglia lunga, bisogna armarsi di pazienza e determinazione. Noi siamo partiti prima” degli altri. “Quando dicevamo che era un fenomeno mondiale, venivamo presi come stravaganti. Ora tutti stanno prendendo provvedimenti come i nostri”, aggiunge a Otto e mezzo su La7. “I tempi di un vaccino non sono inferiori a 12-18 mesi. E’ iniziata una sperimentazione di fase 1, che serve a verificare che il vaccino non sia dannoso”.

Fonte