NON non è la peste, ma una malattia da non sottovalutare. E il coronavirus potrebbe trasformarsi in una pandemia. Ne è convinto Walter Ricciardi, consigliere Oms e consulente del ministro della Salute per il coronavirus, a I Lunatici, su Rai Radio2. “In Italia il 60% delle persone la supera senza avere problemi gravi. Il 40% richiede un’assistenza sanitaria. Il 10 o 15% ha problemi abbastanza seri che richiedono una terapia intensiva o sub-intensiva. Ma la malattia si può superare, anche in condizioni molto gravi. Ma è meglio evitarla. E per evitarla bisogna stare a casa. Si muova solo chi ha dei motivi per farlo. Chi deve garantire servizi essenziali è autorizzato a muoversi, ma gli altri devono limitarsi. E’ l’unica cosa che può servire”, spiega Ricciardi.

“Possibile pandemia”

Ricciardi ha parlato di reale minaccia di pandemia: “Non ci dobbiamo spaventare. Pandemia significa che una infezione invece che essere localizzata in alcuni posti è presente contemporaneamente in tutto il mondo. Non è l’apocalisse, è il segnale che dobbiamo passare ad un’altra fase. Significa che non la possiamo più contenere, ma che dobbiamo mitigarla, per ritardarne gli effetti. Attivarci per cercare di attenuare, ad esempio, la pressione sui sistemi sanitari. La pandemia è vicina, si dichiara quando vengono superati sei livelli, noi siamo al quinto”.

L’esperto ha poi ricordato che il caldo potrebbe avere un influsso positivo sul problema, ma si tratta di un aiuto blando. “Durante l’inverno la gente sta in luoghi chiusi, mentre in estate tende a stare all’aperto e a distanziarsi. E poi il caldo è nemico dei virus respiratori, che albergano soprattutto nel naso e sono amici delle temperature più fredde. Ma il caldo non sarà la risoluzione. Dobbiamo cambiare i nostri comportamenti”.

Focus Coronavirus – L’epidemiologo: “Dal calcetto a pub, ecco cosa vietare ai ragazzi e perché” in riproduzione….

“Gestione unica dell’emergenza”

Dopo aver condiviso le restrizioni adottate dal governo, Ricciardi ha detto che “la catena di comando e di comunicazione in caso di epidemia deve essere unica. Purtroppo non ci aiuta il nostro assetto costituzionale”, secondo cui “la responsabilità delle decisioni operative per la sanità è delle Regioni. Se questo in tempi di pace produce soltanto disuguaglianza (oggi l’aspettativa di vita al Sud è 4 anni inferiore rispetto a quella del Nord), nel caso di epidemia significa aprire le porte al virus”. E ha aggiunto: “Se tu devi creare consenso, mettere d’accordo 21 realtà diverse, cercare di accontentare o comunque di non scontentare tutta una serie di interessi legittimi allora i virus hanno tutto il tempo di riprodursi”.

In particolare, il coronavirus “si riproduce velocissimamente. In questo momento noi ci troviamo nella stessa condizione di riproduzione di quando i cinesi hanno bloccato tutto. Quindi – aggiunge Ricciardi – dobbiamo essere consapevoli che la linea di comando deve essere unica, così come quella di comunicazione, e che le decisioni vanno prese in tempi rapidissimi: secondi, minuti, non certamente settimane”.

L’economia del paese

Nel nostro paese alle prese con l’emergenza nuovo coronavirus “dobbiamo trovare un giusto equilibrio tra le esigenze del contenimento e del distanziamento sociale e la nostra produzione di beni essenziali. Dobbiamo elaborare un modello italiano”. E stare attenti a “evitare” che il contagio “si espanda nelle regioni del Sud”, ha detto Ricciardi. La Cina ha potuto fermare tutto, ragiona l’esperto, “perché la provincia di Hubei ha le dimensioni dell’Italia e Wuhan ha le dimensioni della Lombardia. Ma intorno c’era un Paese che funzionava e continuava a produrre. Noi non possiamo bloccare la produzione di beni essenziali, di farmaci oncologici, di servizi essenziali. Quindi noi dobbiamo trovare un giusto equilibrio, un modello italiano. Dobbiamo stare molto attenti e valutare con grande attenzione e basarci soltanto sull’evidenza scientifica che dice che il contenimento e il distanziamento sociale è importante” e in che misura.

Il vaccino

Ricciardi si è detto anche positivo sulla ricerca sul vaccino, che sarebbe quasi pronto, e sui farmaci usati per l’artrite reumatoide che sarebbero efficaci contro il coronavirus. “E’ molto probabile che prima o poi, più prima che poi, avremo un vaccino. Israele è uno dei venti paesi che come noi, la Francia, la Germania, gli Usa, stanno cercando un vaccino. Può accelerare un pò perchè non sottopone le valutazioni dei vaccini a delle misure molto stringenti. Per quanto riguarda i farmaci, stanno tutti cercando nuove terapie. Quella legata a farmaci contro l’artrite reumatoide oggi ce l’hanno segnalata anche i cinesi. E’ una delle tante”.





Fonte