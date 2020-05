“Abbiamo un caso Lombardia, e probabilmente anche un caso Piemonte. L’epidemia in Lombardia non è mai finita. E anche in Piemonte: stiamo parlando ancora di numeri a 3 cifre”. Lo ha sottolineato Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute per l’emergenza Covid-19 e advisor del Think Tank ‘Welfare, Italia’, in occasione del webinar ‘Il futuro delle politiche sanitarie in Italia e in Europa’. In altri Paesi, con questi numeri, “sarebbero tornati al lockdown”. La Lombardia “è la locomotiva economica del Paese: una regione che da sola equivale alla Svezia, con una così grande circolazione di uomini e mezzi”, tale da ostacolare lo stop ai contagi. Ma ha senso una ripartenza diversa per le varie aree in base ai casi? “Se tu hai una situazione epidemica sotto controllo, con zero casi in alcune Regioni e in altre invece un andamento a tre cifre – si chiede Ricciardi – perché nelle prime non devi riaprire le attività, e anche le scuole, là dove la situazione è sotto controllo?”.

