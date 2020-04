– Un panificio interdetto per mafia che riapre i battenti per l’emergenza. Un boss pluricondannato che va ai domiciliari non per pericolo concreto, ma per probabilità statistica di contrarre il Covid-19. Se i condannati per associazione mafiosa e altri gravi reati sono stati formalmente esclusi dalla platea di detenuti che per effetto del decreto “Cura Italia” avranno la possibilità di passare dal carcere ai domiciliari, nella realtà i rapporti con i clan non sembrano essere d’ostacolo all’ottenimento di benefici.

Per l’emergenza coronavirus, in via d’urgenza il Tar di Reggio Calabria ha autorizzato fino a metà aprile la riapertura di un panificio “chiuso” su ordine della Prefettura per condizionamenti da parte della ‘ndrangheta. Motivo? L’attività – si legge – “nel corrente periodo di emergenza sanitaria rientra tra quelle definite ‘essenziali’ dalla decretazione d’urgenza”. In più, si legge nel provvedimento “si porrebbe la indifferibile necessità di licenziamento di otto dipendenti attualmente assunti con contratto a tempo pieno ed indeterminato i quali, considerato il periodo di crisi/emergenza, non troverebbero facilmente una nuova collocazione lavorativa”. Per i giudici poi la titolare del panificio ha “necessità di provvedere al mantenimento dei quattro figli conviventi e l’attività aziendale costituisce l’unica fonte di reddito”. E poco importa che per la prefettura quella sia un’attività dei clan, dunque chiusa da tempo. La crisi sanitaria ed economica in corso cambia le prospettive.



A Catanzaro invece è stata la Corte d’Appello a disporre che il boss Vincenzino Iannazzo, capo dell’omonimo clan già condannato in appello a 14 anni e sei mesi di reclusione, possa attendere ai domiciliari la sentenza della Cassazione. Anche in questo caso, una decisione “influenzata” dall’epidemia di Covid19. Per Iannazzo, si legge nel provvedimento, non ci sono condizioni oggettive di rischio, come contagi nel carcere in cui è detenuto o contatti con persone infette, ma statisticamente si tratta di un soggetto a rischio. Pur stando in cella singola – si legge nel provvedimento – è a forte rischio di infezione “per caratteristiche di genere (maschile), per età (65 anni), deficit immunitario da terapia cronica antirigetto per trapianto” e per la presenza di altre patologie, per questo – hanno deciso i giudici – deve andare ai domiciliari. Non si tratta di una condizione nuova, il boss da tempo ha problemi di salute, ma in passato erano stati giudicati perfettamente compatibili con la detenzione. La novità, a detta del perito del tribunale, è “l’emergenza sanitaria in corso per la diffusione del contagio da Covid-19” che renderebbe le condizioni del boss incompatibili con il carcere “in permanenza dello stato epidemico ed in assenza di protocolli terapeutici validati o di vaccino”. Insomma, Iannazzo potrà stare a casa fin quando non si troveranno armi efficaci contro il Covid-19, dunque – a quanto pare – anche quando la curva dei contagi scenderà e si entrerà nell’auspicata “fase 2”. Argomentazioni che hanno convinto i giudici, nonostante l’opposizione della pubblica accusa. Il boss potrà lasciare il carcere di Spoleto per tornare nel suo feudo di Lamezia Terme dove sarà obbligato ad attenersi ad alcune prescrizioni: contatti solo con i familiari conviventi, braccialetto elettronico e obbligo di avvertire i carabinieri se per esigenze sanitarie dovesse allontanarsi dalla propria abitazione.