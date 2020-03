“Le evidenze sono limitate, ma i soggetti con Covid-19 sono contagiosi dal giorno prima della comparsa dei sintomi e lo restano per tutto il periodo sintomatico. E per questo c’è il periodo di isolamento di 14 giorni, anche se ci sono persone che possono trasmettere per un periodo più lungo. Ma tre settimane mi sembra un periodo molto ampio”. Lo ha detto Giovanni Rezza, direttore del Dipartimento di malattie infettive dell’Istituto superiore sanità, commentando a SkyTg24 un recente studio su ‘The Lancet’ secondo il quale la mediana dell’eliminazione virale sia di 21 giorni e non di 14 giorni.

