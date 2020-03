NELLA catena di trasmissione di coronavirus, “il cibo non c’entra nulla”. “Addirittura alcuni paesi hanno parlato di volere delle etichette virus-free, libero da virus” per i prodotti italiani importati, “ma è un cosa assurda, questa è ignoranza”. A sottolinearlo, a fronte dei riflessi della diffusione di Sars-CoV-2 sull’export di cibi e vini Made in Italy è stato oggi Gianni Rezza, direttore del Dipartimento malattie Infettive dell’istituto Superiore di Sanità (Iss), durante la trasmissione Agorà su Rai Tre.

Quanto alla notizia che il ceppo di coronavirus isolato in Italia sia “diverso da quello cinese”, così come ipotizzato da Vincenzo D’Anna, presidente Ordine dei biologi italiani, da Rezza arriva ferma smentita. “Il virus originario – ha detto – è sempre quello cinese, non è che improvvisamente escono fuori tanti coronavirus. Viene dalla Cina e si sta trasmettendo in Italia. Che poi, durante il suo cammino, possa fare piccole mutazioni, che non cambiano fondamentalmente le sue caratteristiche, è normale”.







