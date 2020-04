“Per la nostra azienda il cambiamento è stato positivo. Un’affermazione così netta va spiegata. Ci siamo adeguati prontamente alle regole dettate dai primi decreti di marzo: abbiamo applicato alla lettera le indicazioni sul distanziamento sociale e subito dopo è iniziato, per circa la metà dei nostri collaboratori, lo smart working”. A dirlo, in un’intervista all’Adnkronos/Labitalia, Riccardo Rossi, amministratore RedOrange, società di consulenza e progettazione meccanica, associata alla Compagnia delle Opere Marche Sud, nata per innovare e sviluppare prodotti e tecnologie, dalla fase creativa alla fase di industrializzazione.



