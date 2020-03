MADRID – Dopo Juventus e Inter, anche il Real Madrid finisce in quarantena. Nessun caso di Coronavirus accertato nella squadra di Zinedine Zidane, ma è stato trovato positivo al tampone un giocatore del Real di basket che si allena nello stesso centro sportivo di Ramos e compagni. Il centro di Valdebedas, infatti, è stato subito isolato, così come tutti i giocatori e lo staff che vi hanno fatto ingresso nei giorni precedenti.

Liga sospesa per due settimane

La notizia della quarantena del Real Madrid è arrivata in contemporanea alla decisione della Liga di sospendere per le prossime due giornate il massimo campionato spagnolo e la serie B: “Date le circostanze note questa mattina, in riferimento alla quarantena stabilita al Real Madrid e ai possibili altri positivi nei giocatori di altre società, La Liga ritiene che le circostanze siano già in atto per continuare con la fase successiva del protocollo di azione contro COVID-19. Di conseguenza, conformemente alle misure stabilite dal regio decreto 664/1997 del 12 maggio, accetta di sospendere almeno le due prossime giornate”, si legge nel comunicato della Liga. “Tale decisione sarà rivalutata dopo il completamento delle quarantene decretate nei club interessati e altre possibili situazioni che potrebbero sorgere. LaLiga, in qualità di organizzatore del torneo, ha proceduto a comunicarlo a RFEF, CSD e Club”, conclude la Liga nel comunicato.