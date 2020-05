“La casa, sia in affitto sia di proprietà, è un bene essenziale per ogni cittadino. E dal 4 maggio, la Fase 2 prevede la ripartenza del real estate, e quindi la riapertura delle agenzie immobiliari che possono ritornare ad esercitare e a visitare gli immobili nel rispetto delle normative. Si dichiara dunque soddisfatta RE/MAX Italia, gruppo in franchising leader del mercato dell’intermediazione immobiliare mondiale con 450 agenzie e più di 4.000 affiliati in Italia, che per prima ha lanciato una campagna di sensibilizzazione a beneficio dell’intero comparto rivolgendosi al governo con una lettera aperta affinché contemplasse l’intermediazione immobiliare tra i servizi essenziali”. E’ quanto sostiene il gruppo in una nota. Ma cosa aspettarsi in questo nuovo scenario? Come poter gestire l’attività immobiliare e la visita delle case? Quali caratteristiche dovranno avere le abitazioni che gli italiani cercheranno dopo aver trascorso molte settimane tra le mura casalinghe, notandone pregi e difetti?

