Ripristinare i consueti orari di apertura e chiusura dei supermercati. E’ quanto chiede la sindaca di Roma Virginia Raggi attraverso una lettera indirizzata al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. La modifica degli orari per gli esercizi commerciali con la chiusura anticipata (alle 19), imposta dalla Regione per contenere il diffondersi del virus Covid-19, ha creato, secondo la prima cittadina di Roma, “criticità”. In sostanza, lunghe file davanti ai market e ai negozi di generi alimentari, che – si legge nella lettera – il personale degli esercizi interessati non riesce ad arginare efficacemente con la conseguenza di dover spesso coinvolgere la Polizia locale. Tutto questo, sottolinea la Raggi, comporta l’incremento dei rischi di contagio e rende la misura controproducente. Dunque, al fine di evitare assembramenti potenzialmente idonei a contribuire alla diffusione del virus, la sindaca di Roma chiede a Zingaretti di “valutare di ripristinare il consueto orario di apertura e chiusura degli esercizi che vendono generi di prima necessità”.

