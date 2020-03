In tempo di pandemia Covid 19 avere paura di essere infettati è un sentimento sano che ci può consentire di agire in modo consapevole e ci può salvare la vita. Dobbiamo però avere delle certezze di comportamento e di informazioni senza le quali si può passare al panico, con la compromissione della nostra capacità di agire. Trascorrendo gran parte del tempo a casa c’è il rischio di stare più frequentemente sul web e su diversi canali televisivi dove le informazioni possono essere allarmistiche, contrastanti e senza evidenze scientifiche.

Sarebbe invece utile avere punti di informazione certi nelle indicazioni, in particolare il ministero della Salute, l’Istituto Superiore di Sanità e le stesse Regioni.

E questo comportamento è ancora più valido a fronte di un pericolo nuovo ed invisibile. Un secondo elemento importante di salute mentale ai tempi del Covid 19 è la condivisione delle proprie emozioni. Gli hastag #iostoacasa #andratuttobene e #celafaremo, insieme ai flashmob, rappresentano momenti importanti di partecipazione con risvolti positivi per la nostra mente. Si può riscoprire il valore di comunicare, dagli amici ai colleghi, parlando a telefono, con i gruppi Whatsup e con tutte le altre possibilità di mettersi in contatto con gli altri anche se non fisicamente. Importante è anche riscoprire i rapporti familiari e condividere insieme i pensieri e le preoccupazioni, coinvolgendo anche i bambini, spiegando loro con parole semplici ma vere ciò che sta succedendo.

Ciascuno di noi ha la propria storia e risponde in modo diverso dal punto di vista cognitivo ed emotivo, anche in relazione alla sua vita. Basti pensare ai medici ed agli infermieri che quotidianamente operano negli ospedali e nei servizi territoriali con le preoccupazioni legate in particolare ai dispositivi di protezione, o a chi è stato costretto a chiudere la propria attività commerciale. Ma per tutti è importante non rimanere soli con i propri pensieri, condividere e comunicare.

* Direttore Dipartimento Salute Mentale – Asl Roma 2

Coronavirus: aggiornamenti e ultime notizie Coronavirus, la pandemia di Covid-19: la situazione informazioni aggiornate al 18 marzo 2020

L’epidemia in Italia e nel resto del mondo di Covid-19, la malattia causata dal coronavirus Sars-Cov-2, prosegue. In Italia i contagiati sono oltre 30mila e stanno mettendo in ginocchio le zone più colpite. L’Italia è il paese più colpito dopo la Cina e anche quello che per primo in Occidente ha messo in campo misure straordinarie, decidendo la chiusura di tutti gli esercizio commerciali non essenziali e chiedendo alla popolazione di limitare gli spostamenti. Un modello che stanno iniziando a imitare in tutto il mondo. Coronavirus, gli articoli del giorno







