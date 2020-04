– Mentre la Francia chiude i campionati e l’Italia aspetta di ripartire, la Spagna programma la “fase 2” del calcio. Il premier Pedro Sanchez ha infatti ufficializzato la possibilità di far riprendere gli allenamenti in gruppi dal 18 maggio, con la Liga che potrà riaprire i battenti nel mese di giugno. Secondo quanto riportato dal sito del quotidiano spagnolo “As”, il protocollo previsto dal Consiglio Superiore dello Sport e inviato al ministero della Salute ha convinto il governo: il 4 maggio i giocatori faranno ritorno nei centri sportivi per procedere con gli allenamenti individuali e i test medici di rito, quindi il 18 maggio via a sedute in piccoli gruppi di almeno sei giocatori.

Soltanto dall’1 giugno spazio agli allenamenti collettivi a pieno organico – ma l’Assocalciatori spagnola non si è ancora pronunciata – e squadre in ritiro per evitare contatti esterni. Due date sul tavolo per la ripresa del campionato: 5 o 12 giugno, con la seconda favorita. Ovviamente, la corsa per il titolo riprenderà il via a porte chiuse.