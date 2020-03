Platea oceanica per il ‘live dal balcone’ di Fedez. La nuova formula dettata dall’emergenza coronavirus, complice l’enorme numero di italiani costretti a casa dalla quarantena preventiva, registra nelle dirette social numeri che superano i migliori concerti record dal vivo. Così il dj set con divagazioni (tra i complimenti ai vicini del sesto piano e quelli al maglioncino colorato della signora al secondo) proposto oggi da Fedez, alle 18 in punto, in sintonia con i balconi di tutti Italia, dal suo attico nel quartiere Citylife di Milano, progettato da Zaha Hadid, è stato visto su Instagram da quasi un milione di persone.

Fonte