Sta bene la mamma del bambino di cinque anni, rimasto solo ad Ancona perché entrambi i genitori si erano ammalati di Covid 19 e affidato al Comune: il papà non ce l’ha fatta, ma la madre, Amel, è tornata a casa e ha potuto riabbracciare il figlio. Alla famiglia ha dedicato un post su Facebook la sindaca di Ancona, Valeria Mancinelli, insieme all’assessore ai Servizi sociali Emma Capogrossi, raccontando i dettagli di quella che definisce “una storia emblematica di questa emergenza, di dolore ma anche di solidarietà, di cura e di amore”.

Il piccolo, che chiama Andrea (nome di fantasia), negativo al tampone, ha trascorso la quarantena in “uno spazio bello, una grande stanza”, al Seeport Hotel, uno degli alberghi di lusso della città, messo a disposizione gratuitamente dal titolare: “garantiscono tutta la sicurezza possibile e gli cucinano i suoi piatti preferiti”. Viene accudito dai servizi e dal personale del Comune, a cui viene riservata una stanza comunicante.

Mancinelli ha postato anche la foto di un grande lenzuolo con una scritta di benvenuto per la mamma, appeso dai vicini fuori del palazzo dove abita la famiglia. “Quel lenzuolo steso al balcone dice che ora mamma e piccolo posso abbracciarsi – conclude la sindaca -. In questa immane tragedia l’umanità può dare il meglio di se stessa”.

