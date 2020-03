“La psicosi da coronavirus ha colpito anche il mio locale. I miei dipendenti, vedendo di ora in ora salire il numero dei contagiati – adesso anche a Roma -, hanno paura di venire a lavorare e quindi io sono costretta a chiudere il ristorante fino al 30 aprile”. Sonia Zhou, titolare del ristorante cinese Hang Zhou, nel quartiere dell’Esquilino a Roma, non è stata investita dal panico (“in questo momento sto bevendo tranquillamente del tè”, confida all’Adnkronos) ma il suo personale sì. Anzi qualcuno dei suoi collaboratori ha già comprato il biglietto per tornare in Cina dalle proprie famiglie.

