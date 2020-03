(Sbilla Bertollini) – Una quotidianità stravolta dal Coronavirus. Dall’oggi al domani gli italiani si sono ritrovati a modificare stili di vita e comportamenti trascinandosi dietro una serie di emozioni diverse che hanno innescato talvolta inevitabili cortocircuiti. Stress ed ansia, tanto per cominciare. “Obiettivo non è silenziare la paura ma comprenderla”, spiega all’Adnkronos lo psicologo Pierluigi Policastro, responsabile nazionale degli Psicologi del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta. “Siamo tutti parte della stessa emergenza e siamo tutti spaventati – sottolinea lo psicologo- Mantenere lucidità e controllo – pensiamo ai medici e ai sanitari che lavorano quotidianamente fino allo sfinimento – può generare pressioni che si trasformano in stress. Ci sono persone esposte al rischio contagio, come volontari e operatori sul campo, che possono sviluppare reazioni inaspettate. C’è poi chi sta in quarantena con le sue incertezze. Ecco tutti loro necessitano di un sostegno”.

