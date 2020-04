Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio, ha inviato nel primo pomeriggio ai ministri dello Sport e della Salute, Vincenzo Spadafora e Roberto Speranza, il protocollo contenente tutte le disposizioni per la ripresa in sicurezza degli allenamenti delle squadre di calcio. Il documento, studiato dalla commissione medico scientifica della Figc presieduta dal prof. Paolo Zeppilli insieme agli esperti del settore, sarà ora valutato dai due ministeri, in vista della possibile ripresa degli allenamenti prevista al momento per il 4 maggio.

Le linee guida tracciate dal protocollo sanitario di garanzia prevedono che le squadre potranno tornare al lavoro ma con rigidi criteri di sicurezza: i giocatori verranno costantemente monitorati e i contatti con l’esterno dovranno di fatto essere azzerati. Alcune squadre risolveranno la questione isolamento nel proprio centro sportivo, altre avranno invece bisogno di appoggiarsi a una struttura esterna sanificata.