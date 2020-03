Il recupero delle gare rinviate della 26esima giornata di Serie A, inizialmente previste a porte chiuse, saranno recuperate nel week-end del 7-8-9 marzo. Questa l’intesa raggiunta anche grazie al lavoro della FIGC, a quanto apprende l’Adnkronos, al termine del consiglio straordinario di Lega. Questa mattina il Presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino ha infatti incontrato a Roma il Presidente della Figc Gabriele Gravina, che in prima persona si è subito attivato in tutte le sedi, ed insieme hanno individuato, coinvolgendo i consiglieri federali della Lega Serie A, una soluzione per il recupero delle partite rinviate. Il consiglio di Lega dopo oltre due ore e mezza di riunione in call conferenze è uscito positivo eccettuata la criticità non ancora risolta legata al recupero di Inter-Sampdoria.

Fonte