Infettare un centinaio di persone sane con il nuovo coronavirus per accelerare i test sui vaccini. Molti scienziati vedono il vaccino come l’unica soluzione alla pandemia. Ma uno dei maggiori ostacoli è proprio dimostrare efficacia e sicurezza dei candidati: occorrono ampi studi di fase III, in cui migliaia di persone ricevono vaccino o placebo e i ricercatori monitorano chi viene infettato nel corso della vita quotidiana. Un’opzione più rapida sarebbe quella di condurre uno studio su un piccolo gruppo di volontari, infettati ad hoc. Lo sostengono gli scienziati in un provocatorio documento appena diffuso. Ciò implicherebbe esporre qualcosa come 100 giovani sani al virus e vedere se i vaccinati non contraggono l’infezione.

Fonte