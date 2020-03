Trova tutto quello che desideri su Amazon )

Un Paese che continua a produrre e a esportare: il coronavirus modifica il modello di impresa e torna a mettere in luce filiere talvolta in ombra in Italia. Lungo lo Stivale “sono rimaste circa 40 fabbriche a produrre cofani mortuari – 30 anni fa erano oltre 550 – e alcune hanno in catalogo più di cento modelli diversi”, spiega all’Adnkronos Marco Ghirardotti, presidente di Assocofani di Federlegno, l’associazione che riunisce le più importanti aziende italiane di produzione di cofani ed accessori funebri che riforniscono le oltre 6000 imprese di onoranze che operano nella Penisola.

Vuoi ricevere StraNotizie in tempo reale su Telegram? Vai su https://t.me/StraNotizie e clicca su "unisciti"

Fonte