di Elvira Terranova

Oltre cinquecento denunce in pochi giorni ad Agrigento per la mancata osservazione del Decreto per l’emergenza Coronavirus, denunce che però potrebbero andare in prescrizione. L’alarme è lanciato dal Procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio, che ha firmato una circolare in cui annuncia la necessità di procedere con richiesta di decreto penale di condanna nei confronti di chi non rispetta le norme e continua a uscire per strada senza motivo. “Anche perché – spiega all’Adnkronos il Procuratore – se le denunce per la violazione dell’articolo 650 del Codice penale non si lavorano subito, finiranno tutti n prescrizione, tranne che non vengano inasprite le pene o creata una nuova figura di reato”.

Fonte