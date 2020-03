Possibile contagio in Olympiacos-Arsenal di Europa League

– Anche la Premier League deve fare i conti con l’emergenza Coronavirus: è stata rinviata a data da destinarsi Manchester City-Arsenal, recupero della 28esima giornata in programma nella serata di mercoledì 11. Si tratta del primo match del massimo campionato inglese ad essere interessato da provvedimenti per prevenire il contagio della malattia che sta diffondendosi in tutto il mondo.

“La decisione di rinviare il match è stata presa per motivi precauzionali e su consiglio dei medici dopo aver appreso che alcuni membri dell’Arsenal sono venuti a contatto con il presidente dell’Olympiacos, Evangelos Marinakis, positivo Covid-19”, ha reso noto in un comunicato il City. L’esposizione al possibile contagio è avvenuta in occasione della partita di Europa League del 27 febbraio, quando l’Arsenal ha affrontato la squadra greca. Proprio ieri Marinakis, proprietario anche del Nottingham Forrest, club inglese di Championship, aveva dichiarato sul suo profilo Instagram di essere risultato positivo al coronavirus.

Alcuni Gunners in quarantena per due settimane

Il club londinese, eliminato proprio dalla squadra ateniese in Europa League, ha annunciato che “alcuni giocatori e quattro dirigenti sono stati messi in quarantena per 14 giorni presso il proprio domicilio. Il rischio che siano stati contagiati è molto basso – sottolinea l’Arsenal – ma abbiamo seguito alla lettera le direttive del governo che raccomandano a tutte le persone entrate in contatto con individui positivi di restare a casa per 14 giorni”.