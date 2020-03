Quella di oggi sarà la prima domenica senza messe dal nord al sud del Paese. I Vescovi, ai tempi del coronavirus, celebreranno nelle loro cattedrali a porte chiuse e le messe saranno trasmesse in streaming e in tv. Per fare qualche esempio, alle 10.30 il card. Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna, celebrerà la messa nella cattedrale di San Pietro in forma riservata e senza la partecipazione dei fedeli, visto il particolare periodo di emergenza. Sarà possibile seguirla in diretta collegandosi attraverso vari mezzi di comunicazione. A Rieti mons. Domenico Pompili celebrerà nella cattedrale a porte chiuse la messa alle 11 e un pensiero particolare andrà alla gente terremotata che vive in soluzioni provvisorie.

