Per dare l’annuncio Angel Torres, presidente del Getafe, ha scelto la trasmissione radiofonica “El Transistor” di radio Onda Cero: “Abbiamo chiesto all’Uefa di trovare un’altra sede per la partita con l’Inter, non vogliamo andare a Milano, epicentro del coronavirus. Io non mi prendo il rischio. Se dovremo perdere a tavolino, lo faremo. Vogliamo la sospensione”.

Così, a meno di 48 ore dall’incontro degli ottavi di finale di Europa League, il club spagnolo si rifiuta di fare le valigie. Sarà ora l’Uefa a dovere decidere se trovare in corsa una soluzione alternativa (partita in campo neutro, con probabile rinvio della data) oppure penalizzare la squadra spagnola facendole automaticamente perdere la gara.

Il governo spagnolo ha deciso il blocco di tutti i voli da e per l’Italia. Per volare a Milano, il Getafe aveva inizialmente prenotato un volo charter da una cinquantina di posti, chiedendo una deroga che consentisse alla squadra di volare all’aeroporto di Linate. In alternativa, il club aveva immaginato due voli con scalo, di modo da potere comunque raggiungere l’Italia. Ma martedì sera il presidente Torres ci ha ripensato. Anche in Spagna l’allarme per il coronavirus è alto, nel Paese si sono stati accertati almeno 1.695 casi di contagio, con 35 decessi. Per precauzione il match di Champions League fra Valencia e Atalanta, vinto per 4-3 dalla squadra italiana che si è qualificata ai quarti, è stato giocato a porte chiuse. I tifosi spagnoli si sono comunque accalcati per sostenere con cori la loro squadra, nonostante l’invito del governo ad evitare assembramenti.





