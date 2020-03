Trova tutto quello che desideri su Amazon )

“La sto vivendo molto male, è una tragedia incredibile, è un virus che ci sta portando via la nostra generazione più bella. Noi abbiamo avuto otto casi di persone che lavoravano per l’Atalanta ed è stata una cosa molto triste e dura, ma sta toccando anche i giovani. Siamo di fronte a una bomba sanitaria, un nemico trasparente, sta diventando una guerra mondiale. Le immagini dei camion dell’esercito incolonnati davanti al cimitero di Bergamo resteranno per sempre nel cuore di noi bergamaschi”. Sono le parole di Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta a RTL 102.5 per parlare di Bergamo, tra le città più colpite dal coronavirus.

