“Per la maturità permangono, a mio parere, gravi elementi di criticità sulla effettiva possibilità di realizzare in presenza il colloquio, senza che ciò si trasformi in un focolaio di contagio”. E’ l’allarme lanciato da Daniela Crimi, preside del Liceo linguistico ‘Ninni Cassarà’ di Palermo, con oltre 1.400 alunni, uno dei licei più grandi in Sicilia. Sono oltre 250 gli studenti che a fine giugno dovranno affrontare la maturità, tra mille incognite. La dirigente non nasconde le sue numerose perplessità sui colloqui da fare dio presenza. “Si dovrebbe avere la certezza che tutti i presenti a scuola, adulti e ragazzi, siano “negativi” e questa certezza la può dare solo un tampone – dice la preside in una intervista all’Adnkronos- Se così non fosse, chi si assume la responsabilità di un eventuale contagio, forse il dirigente scolastico?”.

