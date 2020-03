Trova tutto quello che desideri su Amazon )

“Pensare di riaprire le scuole è prematuro. E’ giusto pensare al futuro ma serve molta attenzione. Dovremmo convivere con il fatto che pandemie come questa possono anche tornare, è accaduto con la Spagnola. Questo virus non ce lo toglieremo dai piedi velocemente, ma in questa fase è necessario agire per poter arginare la dimensione di morti che c’è stata in Lombardia”. Cosi il virologo dell’Università di Milano Fabrizio Pregliasco commenta le dichiarazioni di Mattero Renzi a ‘L’Avvenire’, il leader di Iv chiede di “riaprire l’Italia, le fabbriche prima di Pasqua e le scuole il 4 maggio”.

