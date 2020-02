Ci sono state polemiche ad alti livelli sulla gestione dell’allarme coronavirus da parte degli ospedali del Nord. “Ma nel caso di Codogno il problema è in parte legato alla compresenza del virus influenzale, in parte alla sfortunata coincidenza di un paziente italiano e senza apparenti fattori di rischio. Una persona che, interrogata più volte, non ha evidenziato un legame con la Cina. Questo, e il fatto che il virus influenzale circoli ancora con una certa intensità nel nostro Paese, ha portato a ciò che sappiamo”. A spiegarlo all’Adnkronos Salute è il virologo dell’Università di Milano Fabrizio Pregliasco.

