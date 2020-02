La ricorda anche nel nome, ma se il virus Sars-CoV-2 responsabile dell’epidemia di Covid-19 è geneticamente correlato al Sars-CoV che ha causato un’epidemia globale di Sars con 8.096 casi confermati in oltre 25 Paesi nel 2002-2003, i due patogeni sembrano comportarsi in modo diverso. Piuttosto, il nuovo coronavirus sembra ricordare più il modello di diffusione dell’influenza. E’ quanto emerge da uno studio condotto da ricercatori cinesi e pubblicato su ‘Nejm’. La carica virale, spiegano gli autori, persiste anche nel paziente asintomatico dopo 7-11 giorni dal contatto con un caso. Dunque, secondo gli scienziati cinesi, risultati della loro analisi “suggeriscono il potenziale di trasmissione dei pazienti asintomatici o con sintomi minimi“. Ad affermarlo è il team di Lirong Zou del Centro provinciale del Guangdong per il controllo e la prevenzione delle malattie di Guangzhou e Feng Ruan del Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie di Zhuhai.

Fonte