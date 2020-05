La prima positività dopo la parziale ripresa dell’attività è arrivata. A comunicarla il Torino, attraverso un comunicato stringato: dopo gli esami effettuati al Centro di Medicina dello Sport di Torino, “è emersa una positività al Covid 19”.

Nessun riferimento al nome del calciatore granata, che è “attualmente asintomatico” ed “è stato posto immediatamente in quarantena e verrà costantemente monitorato”. Positività che colpisce il calcio italiano nel pieno del dibattito per la ripartenza della stagione, con il via agli allenamenti collettivi ipotizzato per il 18 aprile: il Torino aveva appena concluso le visite mediche per il ritorno agli allenamenti individuali al Filadelfia.