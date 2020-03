Due dipendendi del Brescia, che svolgono funzioni di ufficio, sono risultati positivi al coronavirus e per questo motivo il club ha deciso di chiudere la sede fino al 28 marz. Il Brescia ha comunicato che come da normativa il personale che si é relazionato recentemente con le due persone positive é stato messo in quarantena.

La società di Cellino proprio ieri era finita nella bufera a causa della convocazione per oggi di 5 membri degli staff di Corini e Grosso ancora sotto contratto. Alla chiamata presso il centro sportivo di Torbole Casaglia hanno risposto soltanto in due, il preparatore atletico Salvatore Sciuto e il collaboratore tecnico Stefano Olivieri in “quota” Corini.