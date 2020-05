Il calcio spera ancora nella ripartenza del campionato, ma nelle ultime ore si segnalano 7 casi di positività al Coronavirus tra i giocatori della Serie A. La Fiorentina ha comunicato che tre suoi calciatori, oltre a tre componenti dello staff, sono risultati positivi. “La società ha provveduto come da protocollo a proseguire l’isolamento delle persone coinvolte. Domani mattina sono previste per il resto del gruppo le viste medico sportive propedeutiche all’inizio dell’attività facoltativa sul campo”, fa sapere il club di Rocco Commisso. E in serata anche la Sampdoria ha reso noto “che, nel corso degli esami ai quali sono stati sottoposti i calciatori, sono emersi tre nuove positività al Coronavirus-Covid-19 e un ritorno di positività”. “Attualmente asintomatici -viene precisato- gli stessi sono stati posti in quarantena e saranno costantemente monitorati come da protocollo”.

Fonte