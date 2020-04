“Abbiamo la cura” per Covid-19? “Non vorrei sembrarvi eccessivo, ma credo di aver dimostrato la causa della letalità del coronavirus”. Sono questi i proclami che stanno rimbalzando sui ‘social’ in questi giorni. Parlano di farmaci già esistenti ed economici, come l’enoxaparina, che sarebbero in grado di sconfiggere il virus che sta tenendo sotto scacco l’Italia e il resto del mondo. Ma quanto c’è di vero in questi annunci? “Per parlare bisogna aver visto questi malati – puntualizza all’AdnKronos Salute Alberto Zangrillo, direttore delle Unità di anestesia e rianimazione generale e cardio-toraco-vascolare dell’ospedale San Raffaele di Milano – Le fake news che si rincorrono sul web soprattuto quelle relative a considerazioni trionfalistiche sulla terapia sono pericolose“.

