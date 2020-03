di Silvia Mancinelli – “Mia figlia oggi ha pianto a dirotto. Ero con lei in una videochiamata, ha solo 9 anni e mi ha detto che non ce la fa più, che sono bugiardo perché le avevo promesso che non saremmo stati molto lontani. Al mio rientro a casa, però, non ho potuto abbracciarla. Sono in quarantena, ho preferito evitare qualsiasi contatto e lei è con la mamma dai nonni”. Angelo Mollica ha 40 anni, è assistente capo nel reparto prevenzione crimine della Polizia di Stato, nella sede di Napoli, e il 4 marzo scorso è partito per Lodi insieme a 11 colleghi per controllare i limiti di quella che era la zona rossa italiana prima che il virus diventasse emergenza nazionale.

