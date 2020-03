di Silvia Mancinelli

“Il numero dei contagi in calo ci lascia respirare, ma noi di Codogno tratteniamo ancora il fiato perché non è finita”. Lo ha detto all’Adnkronos Francesco Passerini, sindaco di Codogno, il comune del lodigiano da subito zona rossa per il coronavirus. “La Polizia Locale gira con il megafono per ricordare a tutti di stare a casa – dice – cerchiamo di martellare il più possibile la gente perché recepisca il concetto. Siamo partiti prima rispetto agli altri con le misure per contenere il virus e i miei cittadini ormai le hanno metabolizzate: è diventato quasi normale mantenere le distanze, evitare di salutarsi con il contatto fisico, igienizzare ogni cosa, ma bisogna continuare così perché la strada non è breve”.

