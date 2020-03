di Roberta Lanzara

“Mi è stato chiesto di non rilasciare commenti, di non intervenire. Mi scuso, ma sono…”. A parlare all’Adnkronos con voce spezzata dalla commozione è don Domenico Gianandrea, parroco nella chiesa di san Francesco d’Assisi in località Cerenova, a Marina di Cerveteri in provincia di Roma, a cui ieri agenti della polizia locale hanno interrotto la messa per scongiurare il rischio di contagio da coronavirus. Don Domenico si riprende e aggiunge: “Sono preoccupato di non potere fare ciò che vorrei. Mi lacera il cuore. Non sono stato capace di fare meglio”. Poi con speranza preannuncia: “Giovedì diremo la messa in streaming per la festa dei papà. Il sindaco mi sta aiutando”.

Fonte