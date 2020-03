“Sembra che la crescita stia solo rallentando e invece è solo perché non ci sono più posti (se ne aggiungono pochi con grande fatica). I pazienti che non possono essere trattati vengono lasciati morire”: parole nette scritte dal sindaco di Bergamo Giorgio Gori, una delle zone della Lombardia e di Italia in cui i contagi da coronavirus stanno aumentando sensibilmente. Una affermazione che Gori – che da qualche giorno sta chiedendo insistentemente di chiudere tutto, come il governatore Fontana – fa su Twitter, parlando del fatto che non bisogna “farsi trarre in inganno” dal dato dei pazienti ricoverati in terapia intensiva. Sui social le critiche sono arrivate pesanti, Gori ha poi aggiunto: “E’ quello che hanno raccontato diversi medici impegnati nel fronteggiare l’emergenza nei nostri ospedali, ma avrei dovuto dirlo con più delicatezza, mi scuso”.

Coronavirus, il primario di Niguarda: “Basta fake news, non è vero che lasciamo morire i pazienti” in riproduzione….

E’ una questione delicata, quella dei posti letto che sicuramente diventano sempre più preziosi in tutti gli ospedali. L’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera ha smentito categoricamente che negli ospedali della Regione si faccia “selezione su chi debba essere salvato e chi no, magari su parametri anagrafici: abbiamo molti ospedali che vivono una grandissima pressione, dopodiché abbiamo un sistema che sta reggendo e li sta aiutando”, dice l’assessore, che spiega come la Regione stia ovviando all’intasamento di posti tramite trasferimenti intra e interregionali di pazienti in terapia intensiva e non necessariamente positivi al Covid-19.

Quindi “può essere che negli ospedali non ci siano posti a disposizione, ma lì interviene il sistema regionale”, assicura. Insomma, “non sono vere queste voci, anzi- conclude – a volte si fanno scelte del momento sulla persona da intubare prima e su quella per cui chiediamo un aiuto esterno e che magari viene intubata dopo qualche ora e in qualche altro ospedale”.

Su Twitter a Gori rispondono in tanti. “Sindaco, questo annuncio anche se veritiero è irresponsabile. L’annuncio della saturazione non va data con un semplice annuncio sui social”. “Per affermare che negli ospedali, nei P.S., nei reparti di T.I., la gente viene lasciata morire, bisogna avere prove schiaccianti e condivisibili. Parliamo di vite umane. Un’affermazione come quella di gori può fare danni enormi. Chiarisca, subito!”.

Non è una risposta diretta a Gori, ma il tema è quello: un video di tre minuti, per dire basta alle fake news. E sottolineare che “non è vero che lasciamo morire i pazienti e non intubiamo i pazienti anziani”. E’ il messaggio lanciato dall’ospedale Niguarda di Milano, attraverso il primario della Terapia Intensiva Roberto Fumagalli, professore dell’università di Milano Bicocca. “Non è vero che scegliamo in base all’età chi curare e chi no, e non è vero che le terapie intensive sono piene di giovani: la percentuale di pazienti giovani ricoverati in Terapia intensiva è bassa – sottolinea il primario dell’ospedale milanese – Sono girati messaggi e audio allarmanti che descrivono una realtà sbagliata. Ma la verità è che ogni giorno medici, infermieri, operatori e tecnici curano i malati con tanta passione e serietà. E sulla loro faccia non c’è ancora stanchezza ma soltanto voglia di superare questa malattia”. Il primario sottolinea poi l’importanza di rispettare le indicazioni del ministero della Salute e della Regione Lombardia: “Fate la vostra parte, seguite le indicazioni evitando di uscire di casa e spostarvi”.







