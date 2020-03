Questa è una vergogna inaudita #cnn noi facciamo i tamponi voi li dovete pagare 3000?? siete dei pagliacci e un pagliaccio è il nostro @luigidimaio che permette queste cose ad altri paesi impestati peggio di noi! @GiuseppeConteIT @matteorenzi #CoronaVirusitaly #coronavirusitalIa pic.twitter.com/qQOzOKS3iT — Nicola L’Emirino (@NicolaSordi1987) March 5, 2020

Dopo la pizza francese ora l’Italia è diventata il centro mondiale del contagio. La Cnn, la televisione statunitense più guardata del mondo ha pensato bene di mandare in onda una cartina in cui il focolaio Cina non esiste più, e al suo posto c’è l’Italia, da cui partono tutte le frecce dirette ai vari Paesi in cui è stato portato il contagio. Sui social è montata la polemica e il boicottaggo verso l’emittente Usa.