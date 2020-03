Nolberto Solano, tecnico dell’Under 23 e vice allenatore della nazionale maggiore del Perù è stato arrestato per aver infranto il coprifuoco imposto per arginare il propagarsi del coronavirus Covid-19. Solano ha affermato di aver lasciato la sua casa giovedì prima dell’inizio del coprifuoco alle 20 per un pranzo che è andato più a lungo del previsto.

“Ovviamente me ne pento moltissimo e chiedo perdono”, ha detto Solano alla radio RPP Noticias. “Non lo giustificherò. E’ molto difficile per tutti, ma la cosa più importante è la nostra salute”. Il 45enne allenatore è stato portato in una stazione di polizia di Lima dopo che un vicino lo ha individuato e si è lamentato, ma è stato rilasciato poco dopo che le autorità hanno registrato l’incidente, hanno riferito i media locali.