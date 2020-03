ERO tra il pubblico, nell’aula magna dell’università Bicocca di Milano, mentre Fabiola Gianotti raccontava il percorso che aveva portato a “vedere” in faccia per la prima volta il Bosone di Higgs, grazie alle prestazioni dell’acceleratore di particelle di Ginevra e alla tenacia dei ricercatori, guidati proprio dalla scienziata italiana. Durante il dibattito, qualcuno le chiese quanti erano i componenti dell’equipe che aveva dato la caccia alla particella. “Diecimila”, rispose la direttrice generale del Cern. Dunque, braccare per anni e poi finalmente individuare un fantasma infinitamente piccolo e sfuggente, aveva richiesto la collaborazione di ventimila occhi. Forse solo anche due in meno avrebbero vanificato gli sforzi di tutti.

Non è un’iperbole, la nostra specie funziona così, tutti i suoi progressi sono legati a tale attitudine. Avanziamo solo quando ci collochiamo nel solco del destino cooperativo e smettiamo di pensare solo a noi stessi. Non si tratta di una concessione più o meno romantica alle istanze comunitarie, il fatto è che siamo fragilissimi se paragonati ai membri di altre specie, dalla struttura corporea decisamente più promettente della nostra, e non abbiamo speranza se ci allontaniamo dai comportamenti responsabili della nostra fortuna. Ma se decidessimo di agire ognuno per conto proprio, non risulteremmo soccombenti solo rispetto agli animali fisicamente più imponenti o a certi eventi naturali, anche una creatura minuscola come il Coronavirus potrebbe avere la meglio su di noi.

Ecco perché è necessario, soprattutto in questi momenti, valorizzare la propria parte solidale rinunciando ad una quota delle nostre istanze individualistiche. Occorrono atti di fiducia. Se gli scienziati e coloro che decidono nell’interesse collettivo, ci chiedono di adottare un determinato comportamento di salvaguardia, non è necessario che ne comprendiamo subito il valore ma è importante che ne seguiamo le indicazioni. Non sempre ciò che è utile si comprende all’istante, soprattutto se non ne vediamo un vantaggio immediato, siamo più bravi a capire un’indicazione solo nel momento in cui sono toccati i nostri interessi individuali. Molte mamme raccontano divertite che la guerra dello spazzolino da denti coi figli si vince veramente solo quando arriva la prima morosina o il primo fidanzatino, allorché i lavaggi passano da zero al giorno a un numero esagerato. Anche noi adulti siamo così, magari non per lo spazzolino da denti, abbiamo bisogno di misurare i vantaggi personali di un comportamento prima di incorporarlo nelle nostre abitudini.

Oggi il coronavirus mostra di essere un avversario abbondantemente alla nostra portata, ma solo a condizione che non gli si permetta di minare il nostro impianto altruistico, contando sulle paure ancestrali che si scatenano quando ci troviamo di fronte a delle minacce meno conosciute, quelle che ci fanno temere di subire degli abbandoni (la paura della malattia e della morte fa parte di questo gruppo) o di perdere le nostre posizioni, quelle che ci danno la certezza di essere qualcuno.

La vera forza del coronavirus non si trova nella sequenza del suo Rna, bensì nella capacità di farci perdere fiducia nel nostro genio sociale. Uno contro uno vince lui. La comunità scientifica mondiale vincerà presto questo confronto, considerato che si tratta di un patogeno molto infettante ma non troppo letale, ma per vincere bene e in fretta, non dobbiamo infliggere danni alla nostra natura cooperativa, perché siamo proprio noi i veri soldati di questa disputa, coloro che ne decidono l’esito. Un esito positivo, già scritto, tutto a nostro favore, i cui tempi tuttavia possono diventare estremamente ravvicinati se agiamo ricordandoci che se siamo usciti dalle caverne lo dobbiamo a queste sublimi invenzioni del genere umano, la divisione dei compiti e la cooperazione, dalle quali sarebbero poi scaturite evoluzioni sempre più raffinate, come la compartecipazione, ossia la capacità si sentire ciò che accade nell’animo dei nostri simili e farlo nostro, e l’affettività ovvero la propensione a provare e scambiare emozioni e sentimenti.

Sono questi gli unici passaggi attraverso i quali il Coronavirus può insinuarsi, le falle aperte nel tessuto comunitario dalla paura e dai conseguenti comportamenti egoistici. Difendere la nostra salute non è mai coinciso così tanto con la difesa di quella dei nostri vicini di casa, siamo di fronte ad una prova sul campo della vocazione umana più alta, quella cooperativa, il Coronavirus stesso può rivelarsi un vaccino colossale e inatteso, per riattivare quel sentimento sociale che nei millenni ci aveva permesso di mitigare l’egoismo e la volontà di potenza, portandoci dove siamo.

Di ritorno da uno dei miei frequenti viaggi di lavoro, in genere brevi o brevissimi, mentre svuotavo lo zaino sulla scrivania del mio studio, mi sono accorto di essermi dimenticato acceso l’interruttore della ciabatta elettrica, circostanza di cui aveva approfittato una cimice, installatasi sulla sua piccola superficie per captarne il minimo calore emesso dal led. Avrei potuto risolvere il problema per le spicce, invece sono rimasto colpito dagli inattesi effetti cooperativi della mia dimenticanza. Forse complice la mia età, che mi inclina un poco alla malinconia, mi è venuto da pensare che quell’insetto era intento in qualcosa che tendono a fare tutti gli esseri viventi, me compreso. Arrivare a sera con la pancia piena, in buona salute e in un luogo caldo dove potere trascorrere la notte. Non c’era dunque ragione per disturbare quell’innocuo insetto, anzi il suo benessere, che scaturiva da una mia azione, sebbene involontaria, mi gratificava e mi gratificava perché questo è l’effetto di ogni comportamento altruistico. Questa è la nostra natura, “sentire” i bisogni dell’altro e comprenderne il valore. Ogni azione di questo tipo genera progresso, non importa quanto grande, perché sarà la somma di ogni spinta nella direzione dell’altruismo a spostare la prua della nave.

Non permettiamo a una forma di vita così elementare, questo è un virus, di sbalzarci fuori dal nostro destino, anzi approfittiamo della sua minaccia per ricordare a noi stessi che l’interpretazione sempre più garibaldina del sentimento sociale è responsabile delle enormi ferite inferte all’intero Pianeta, dunque alla nostra salute.

* psicoterapeuta e autore del libro “I superconnessi”