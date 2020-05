Pochi gli strumenti specifici per curare i malati ospedalizzati per Covid-19 in condizioni gravi. La combinazione dei due antivirali lopinavir e ritonavir è risultata inefficace. Grazie ad un enorme sforzo di ricercatori in vari Paesi, è ormai chiaro che nessun beneficio è osservabile nel miglioramento clinico. Tuttavia, un numero leggermente inferiore di decessi è stato osservato nel gruppo trattato con lopinavir-ritonavir . Entrambi i gruppi hanno ricevuto vari trattamenti aggiuntivi, inclusi altri interventi farmacologici come l’interferone (11%) e i glucocorticoidi (34%), quindi esistono ancora incertezze.



Anche l’antivirale disegnato contro il virus Ebola, chiamato remdesivir non sembra molto meglio dei due precedenti. Dei 53 pazienti trattati (22 in USA, 22 in Europa e Canada e 9 in Giappone), 30 pazienti (57%) stavano ricevendo ventilazione meccanica e 4 (8%) stavano ricevendo ossigenazione extracorporea. Durante i 18 giorni medi di terapia, 36 pazienti (68%) hanno avuto un lieve miglioramento, tra cui 17 su 30 pazienti (57%) sottoposti a ventilazione meccanica che sono riusciti a respirare autonomamente. Sono stati dimessi in totale 25 pazienti (47%) e 7 pazienti (13%) sono deceduti; la mortalità è stata del 18% (6 su 34) tra i pazienti che ricevevano ventilazione invasiva e del 5% (1 su 19) tra quelli che non la ricevevano. Il lieve miglioramento clinico in 36 su 53 pazienti (68%) trattati con remdesivir non convince sulla capacità del farmaco di uccidere il virus. Molto delusi gli speculatori che avevano acquistato pacchetti azionari della Gilead .

Antimalarici

Anche il farmaco antimalarico Idrossiclorochina non funziona. I risultati accumulati sinora stabiliscono pochi o nessun beneficio, con danni qualche volta seri. Sebbene resti aperta la possibilità che questi farmaci possano concedere un modesto beneficio, qualcosa verrà appreso solo grazie a studi meglio progettati e condotti. È deludente che diversi mesi dopo lo scoppio della pandemia, non abbiamo ancora risultati buoni da studi controllati su terapie ampiamente utilizzata nelle rianimazioni ospedaliere.

Gli studi

Quando non esiste la minima idea di cosa sia appropriato e cosa no, c’è l’obbligo di eseguire studi che aiutino a capire. Giusto pubblicare in fretta, agendo sulla base di buone idee, ma i riscontri sono tutta un’altra cosa. Ci vuole tempo, anche se l’economia bloccata dal virus scalpita. Come si fa? Lo sappiamo da decenni: si prende un numero di pazienti omogenei per età e sesso, si trattano con un placebo (acqua fresca) oppure con un farmaco di efficacia ignota a caso e senza che né il medico né il paziente sappiano cosa contiene la fiala utilizzata. Csi chiamano trial clinici (esperienti clinici) in doppio cieco (nessuno conosce il contenuto di ciò che si usa) randomizzati (somministrazione a caso). La cosa non è gradita ai pazienti e nemmeno ai medici perché l’acqua fresca (placebo) a caso, per chi è malato seriamente, non guarisce di sicuro nessuno. Tuttavia, dal momento che non esistono altri modi seri per capire cosa davvero funzioni, ciascuno studio disegnato così prevede che un Comitato Etico ne valuti la fattibilità e le implicazioni scientifiche, psicologiche e sociali. Ovviamente non possono essere studi pagati dalle case farmaceutiche quotate in borsa, ma dal denaro pubblico e da scienziati indipendenti per interessi accademici ed economici. Difficile, sempre, ma l’unico modo che fornisce garanzie serie di capire cosa funzioni e cosa no.

E quindi?

L’unico strumento che ha garantito risultati seri è la prevenzione del contagio attraverso quarantena, tracciamento di tutte le persone che abbiano avuto contatti con l’infettato e loro isolamento in albergo, caserma o ovunque non possano trasmettere il contagio agli altri; non a casa sua a meno che non viva da solo e per almeno 15 giorni, comunque sino a che il tampone nasale dimostra che il virus non c’è più.

